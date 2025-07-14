ناشطون سودانيون: قوات الدعم السريع قتلت ما يقرب من 300 شخص

قتلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية ما يقرب من 300 شخص في هجمات، في ولاية شمال كردفان منذ يوم السبت الماضي، وفق ما أكّد نشطاء سودانيون.