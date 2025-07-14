غرق سفينة تابعة لـ"فرونتكس" في بحر إيجه أثناء إنقاذ مهاجرين

أعلن خفر السواحل اليونانيون غرق سفينة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" في بحر إيجه خلال عملية إنقاذ مهاجرين، مؤكدين أنّ سفنًا أخرى أنقذت أفراد الطاقم على الفور.



وقال مسؤول في خفر السواحل لوكالة فرانس برس أنّ السفينة التابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية غرقت بعد اصطدامها بشعاب مرجانية قرب جزيرة ليسبوس.



وأضاف: "كانت السفينة تشارك في إنقاذ مهاجرين في المنطقة، في خضم رياح عاتية".



وأكد أن طاقم السفينة المؤلف من خمسة برتغاليين ويونانيّ واحد بخير.



وبدأت العملية بعدما أبلغ 36 مهاجرا على شاطئ في ليسبوس السلطات عن فقدان أعضاء آخرين من مجموعتهم في البحر.



وأكد خفر السواحل أن البحث ما زال مستمرا.



"فرونتكس" هي وكالة حرس الحدود الأوروبية ومهمتها مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود الخارجية للتكتّل.