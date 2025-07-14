جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان: سقوط طائرتين مسيرتين في حقل خورمالا النفطيّ

سقطت طائرتان مسيرتان في حقل خورمالا النفطيّ، وفق ما أكّد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.



ويقع حقل خورمالا النفطيّ قرب مدينة أربيل في الإقليم.