زيلينسكي يعرب عن "امتنانه" بعد إعلان ترامب تسليم أسلحة لأوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "امتنانه" لنظيره الأميركيّ دونالد ترامب الذي سمح بإرسال أسلحة جديدة إلى كييف عبر حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد في حماية أرواح الأوكرانيين.



واقترح تعيين رئيس الوزراء دينيس شميغال وزيرا للدفاع في تعديل حكوميّ لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائيّ إنّ "الخبرة الهائلة التي يتمتع بها دينيس شميغال ستكون مفيدة بالتأكيد كوزير للدفاع في أوكرانيا"، فيما اقترح تعيين وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو رئيسة للحكومة.