ميرتس: برلين ستؤدي "دورًا حاسمًا" في اتفاق الأسلحة بين واشنطن والناتو وكييف

أعلن المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس أنّ بلاده ستؤدي "دورا حاسما" في الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة للتصدي للغزو الروسي.



وقال ميرتس في بيان نشره مكتبه إن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب: "اتخذ خطوة مهمة اليوم".



وأوضح أنّه "ناقش هذا الأمر مع الرئيس ترامب عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد له أن ألمانيا ستؤدي دورًا حاسمًا".