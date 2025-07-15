رئيس الوزراء الأسترالي يؤكّد للرئيس الصيني أهمية "الحوار" في العلاقة بين البلدين

الرئيس الصيني: العلاقة مع أستراليا شهدت "تحولا" أثمر "فوائد"

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال لقائه في بكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، أن "الحوار" ينبغي أن يكون في صميم العلاقات بين البلدين.



وقال ألبانيزي: "من المهمّ أن نجري نقاشات مباشرة حول القضايا التي تهمّنا وتؤثّر على استقرار منطقتنا وازدهارها. كما اتفقنا سابقا، ينبغي أن يكون الحوار في صميم علاقتنا".



من جهته، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن العلاقات بين بكين وكانبيرا "شهدت تحولا إيجابيا" أثمر "فوائد".



وقال شي مخاطبا ألبانيزي: "العلاقات الصينية-الأسترالية تجاوزت النكسات وشهدت تحوّلا إيجابيا، محقّقة فوائد ملموسة".