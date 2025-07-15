وزير الخارجية الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين

أفادت وكالتا الأنباء الروسيتان "تاس" و"ريا نوفوستي" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا ثنائيا في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.



وقالت وكالة "تاس" إنّ الاجتماع بين شي ولافروف عُقد في بكين عقب اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون، علما بأن الوزير الروسي الذي يزور الصين حاليا أجرى الأحد محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي تناولت بشكل خاص الملف الأوكراني.