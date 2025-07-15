طائرات مسيرة روسية تقتل شخصين في خيرسون بأوكرانيا

أعلن حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين أن طائرات مسيرة روسية قتلت شخصين الاثنين.



وكتب بروكودين على تطبيق تيليغرام أن امرأة قتلت في المدينة الرئيسية بالمنطقة، واسمها أيضا خيرسون، وقتل رجل في منطقة تقع شمالي المدينة على نهر دنيبرو.



وتسيطر القوات الروسية على مساحات كبيرة من منطقة خيرسون على الرغم من هجوم مضاد شنته أوكرانيا في أواخر عام 2022 واستعادت خلاله السيطرة على مدينة خيرسون ومناطق أخرى.