11 مفقودا في غرق قارب قبالة سواحل سومطرة الإندونيسية

أعلنت السلطات الإندونيسية أنّ 11 شخصا على الأقلّ اعتُبروا في عداد المفقودين إثر غرق قارب قبالة جزيرة سومطرة في غرب الأرخبيل.



وأوضحت السلطات أنّ القارب غرق الإثنين قرابة الساعة 11:00 (04,00 ت غ) أثناء إبحاره قرب جزر ميندواي، الأرخبيل الواقع قبالة الساحل الغربي لسومطرة.



وقال رئيس فرق الإنقاذ رودي الذي يعتمد على غرار الكثير من الإندونيسيين اسما واحدا: "نركّز على البحث في المنطقة المحيطة بموقع الحادث للعثور على جميع الضحايا".



وأعلن أنّ فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على سبعة من أصل 18 راكبا كانوا على متن القارب.