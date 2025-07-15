القوات الحكومية السورية ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء... والرئاسة الروحية الدرزية ترحب

أعلنت السلطات السورية أن قواتها ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء وفق ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية، بعد يومين من اشتباكات دامية خلفت نحو مئة قتيل.



وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي في بيان: "ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء".



وأعلنت القوات الحكومية السورية فرض حظر تجوال "في شوارع المدينة حتى إشعار آخر".



من جهتها، رحبت الرئاسة الروحية الدرزية من جهتها بدخول القوات الحكومية، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".