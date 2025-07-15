تعليق العمل في حقل نفطي في شمال العراق بعد انفجار

أدى انفجار في حقل نفطي في إقليم كردستان العراق الثلاثاء إلى تعليق العمليات فيه، حسبما أعلنت الشركة الأميركية المشغّلة له.



وقالت شركة "إيتش كاي إن إنرجي" HKN Energy في بيان "وقع انفجار في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) حوالي الساعة 07,00 (04,00 ت غ) في أحد مرافق إنتاجها في حقل سارانغ" في كردستان العراق، مشيرة إلى "تعليق العمليات في المنشأة المتضررة حتى يتم تأمين الموقع". ولم يتّضح سبب الانفجار على الفور.