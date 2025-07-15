الجيش السوري يبدأ دخول مدينة السويداء

بدأ الجيش السوري دخول مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بحسب وزارة الدفاع السورية عقب اشتباكات دامية في محيطها أسفرت أكثر من مئة قتيل.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قوات الجيش العربي السوري تبدأ دخول مدينة السويداء".

وأوصت في بيان آخر الأهالي "التزام المنازل"، قائلة إن المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء.