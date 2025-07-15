الصين: "الإكراه" الذي تمارسه الولايات المتحدة لن يؤدي إلى أي نتيجة

شددت الصين على أن "الإكراه" الذي تمارسه الولايات المتحدة "لن يؤدي إلى أي نتيجة"، بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء موسكو التجاريين إذا لم تنه حربها في أوكرانيا خلال 50 يوما.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "تعارض الصين كل العقوبات الأحادية (...) لا رابح في حرب التعرفات الجمركية، والإكراه والضغط لن يحلا المشاكل".