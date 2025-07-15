الجيش الإسرائيلي: بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا قبل قليل مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في السويداء

أعلن الجيش الاسرائيلي ان "بتوجيه من القيادة السياسية، بدأ الجيش بمهاجمة آليات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في السويداء جنوب سوريا.



وذلك بعد رصد قوافل تضم ناقلات جند مدرعة ودبابات تابعة للنظام السوري، تتجه نحو السويداء من مساء أمس.



وعقب ذلك، هاجمنا عددًا من المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمركبات الموجهة لاسلكيًا، بالإضافة إلى طرق الوصول، بهدف عرقلة وصولها إلى المنطقة."

