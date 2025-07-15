أوامر للجيش الإسرائيلي بضرب القوات السورية في السويداء

أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر للجيش بضرب القوات والأسلحة السورية في محافظة السويداء السورية، عقب هجوم على الأقلية الدرزية.



وجاء في بيان مشترك أن "التحرك الإسرائيلي يأتي ردا على قرار سوريا نشر قوات وأسلحة بجنوب سوريا في انتهاك لاتفاق سابق"، وقالا إن ذلك يشكل تهديدا لإسرائيل.



وتقول إسرائيل دوما إنها ملتزمة بحماية الدروز في سوريا.