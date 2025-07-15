الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف القوات الحكومية السورية في السويداء

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن ضربات تستهدف القوات الحكومية في السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا.وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بأن قواته بدأت "بتوجيهات من المستوى السياسي... مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء".وأتى ذلك بعدما أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك "بتوجيه ضربة فورية لقوات النظام والأسلحة التي أُدخلت إلى منطقة السويداء في جبل الدروز في سوريا بهدف تنفيذ عمليات ضد الدروز".