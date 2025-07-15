لافروف وعراقجي ناقشا سبل التوصل إلى حل سلميّ للأزمة الإيرانية

ناقش وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف مع نظيره الإيرانيّ عباس عراقجي سبل التوصل إلى حل سلميّ للأزمة الإيرانية.



والتقى الوزيران على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في شمال الصين.