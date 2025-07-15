قطر: المفاوضات في شأن الهدنة في غزة لا تزال "في المرحلة الأولى"

أكّدت قطر التي تقود جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة، أنّ المفاوضات التي دخلت أسبوعها الثاني من دون إحراز تقدم، لا تزال في "المرحلة الأولى"، وأن الجهود مستمرة بين الوفود في الدوحة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافيّ أنّ "المفاوضات لا تزال في المرحلة الأولى المرتبطة تحديدا بالوصول إلى اتفاق مبادئ حول المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة القادمة".



وقال الأنصاري: "الجهود لا نزال مستمرة والوفود هنا في الدوحة تواصل اجتماعاتها بشكل حثيث وكما كان هو الحال دائما التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية".



وأضاف: "لا يمكننا أن نقول إن الاتفاق سيتم غدا ولا يمكننا أن نقول إن المفاوضات ستنهار غدا، هذا أمر يتم التعليق عنه في حينه".