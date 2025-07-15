الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيرانيين متهمين باستهداف معارضين

أعلن المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيان واحد بدعوى المسؤولية عن استهداف معارضين إيرانيين بعمليات اغتيال نيابة عن الحكومة الإيرانية.

وأوضح المجلس أن العقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر، مشيرًا إلى أنه فرضها على خلفية ما قال إنها "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و"القمع العابر للحدود".





وأدرج المجلس شبكة زندشتي التي وصفها بأنها جماعة إجرامية مرتبطة بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية ارتكبت الكثير من أعمال القمع العابر للحدود، وكان منها اغتيال معارضين إيرانيين.





وشملت العقوبات أيضًا ناجي إبراهيم شريفي زندشتي رئيس شبكة زندشتي الذي قال المجلس إنه تاجر مخدرات إيراني وزعيم عصابة للجريمة المنظمة، إلى جانب بعض شركائه. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على زندشتي وشبكته.

وشملت عقوبات المجلس أيضًا محمد أنصاري قائد الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي اتهمه باغتيال صحفيين منتقدين للجمهورية الإسلامية.





وقال إن هذه العقوبات تؤكد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن القمع العابر للحدود الذي تمارسه أجهزة الدولة الإيرانية من خلال استخدام وكلاء، لا سيما المجرمين وشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك أراضي الاتحاد الأوروبي.