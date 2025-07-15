وزارة الخارجية السورية حملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجمات الأحدث على جنوب سوريا وتبعاتها

حملت وزارة الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجمات الأحدث على جنوب سوريا وتبعاتها.



وأكدت الوزارة في بيان أنها "حريصة على حماية جميع أبنائها من دون استثناء، وفي مقدمتهم أهلنا من أبناء الطائفة الدرزية".



وشنت إسرائيل غارات جوية على قوات الحكومة السورية في جنوب غرب سوريا لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، متعهدة بالحفاظ على المنطقة منزوعة السلاح وحماية الأقلية الدرزية.