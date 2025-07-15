ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو

أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أن على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، بعدما أفاد تقرير إعلاميّ بأنه حضّ الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي على ضرب العاصمة الروسية.



وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ترامب طرح مع زيلينسكي إمكان شن هجوم مضاد محتمل، وسأل نظيره الأوكرانيّ إن كانت بلاده قادرة على استهداف موسكو إذا زودتها واشنطن أسلحة بعيدة المدى.



ولكن ردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترامب "عليه عدم القيام بذلك".