ترامب: لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.



وقال ترامب للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن آتيا من بيتسبرغ: "يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.