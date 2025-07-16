أكسيوس: الولايات المتحدة وحلفاء لها اتفقوا على إمهال إيران حتى آخر آب لإبرام اتفاق نووي

كشف موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي الاثنين على تحديد نهاية آب موعدا نهائيا لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.



وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية "العودة السريعة" التي تعيد فرض كل عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.