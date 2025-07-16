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البرازيل: الأردن وبيرو وهونغ كونغ تلغي قيود تجارة مرتبطة بإنفلونزا الطيور

أخبار دولية
2025-07-15 | 23:50
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البرازيل: الأردن وبيرو وهونغ كونغ تلغي قيود تجارة مرتبطة بإنفلونزا الطيور
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البرازيل: الأردن وبيرو وهونغ كونغ تلغي قيود تجارة مرتبطة بإنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية أن الأردن وبيرو وهونغ كونغ ألغت القيود التجارية المفروضة على لحوم الدجاج والمرتبطة بتفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية برازيلية في أيار.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الكويت خففت قيودها، لتنطبق الآن فقط على لحوم الدجاج الواردة من مدينة مونتينيغرو البرازيلية، وذلك بدلا من حظر على كامل ولاية ريو غراندي دو سول، حيث تقع المدينة.

أخبار دولية

البرازيل

إنفلونزا

الطيور

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