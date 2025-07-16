ترامب: وزير الخزانة سكوت بيسنت بديل مطروح لباول

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمثل خيارا مطروحا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول.



وبعد هبوطه في قاعدة آندروز المشتركة، سُئل ترامب عما إذا كان بيسنت خيارا مطروحا ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته العام المقبل.



ورد ترامب على الصحفيين قائلا: "إنه خيار مطروح، وهو جيد جدا. حسنا، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحا؟".