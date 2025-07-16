ترامب: الأسلحة يجري إرسالها بالفعل إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأسلحة يتم شحنها بالفعل إلى أوكرانيا.



ولفت ترامب في تصريحات للصحفيين، الى أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإعلان الاثنين عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا.



وكشف ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا الاثنين وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها 50 يوما ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام.