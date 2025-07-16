إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود

أعلن رئيس القضاء في إقليم هرمزجان الإيراني أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود، بحسب ما ذكرته شبكة أخبار الطلبة.