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البنتاغون يسحب نصف عناصر الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس
أخبار دولية
2025-07-16 | 01:21
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البنتاغون يسحب نصف عناصر الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس
أعلن البنتاغون أنّه أمر بسحب ما يقرب من نصف عناصر الحرس الوطني الذين نشرهم في لوس أنجلوس قبل أكثر من شهر للتصدّي للاحتجاجات على إجراءات الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل في بيان: "بفضل تعزيز قواتنا، تتراجع الفوضى في لوس أنجلوس".
وأضاف: "نتيجة لذلك، أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بسحب ألفي عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهمتهم الفدرالية للحماية".
وكان الرئيس دونالد ترامب أمر في مطلع حزيران بنشر وحدات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لمدة 60 يوما، وذلك خلافا لإرادة حاكم الولاية الديموقراطي غافين نيوسوم.
ويومها برّر ترامب قراره برغبته في إعادة الأمن والنظام إلى لوس أنجليس بعدما شهدت أعمال شغب على هامش الاحتجاجات على إجراءاته المناهضة للهجرة.
كما أمر ترامب في حينه بنشر 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) لإسناد وحدات الحرس الوطني في مهمتها لقمع الاحتجاجات، التي كانت سلمية في معظمها، وإن شهد بعضها أعمال عنف.
واندلعت تلك الاحتجاجات رفضا لتوقيفات نفّذتها دائرة الهجرة الفدرالية "آيس" بحقّ مهاجرين غير نظاميين.
ومنذ حوالى شهر تقريبا هدأ الوضع إلى حدّ بعيد في ثاني كبرى مدن البلاد، حيث رُفع حظر التجوّل الليلي في 17 حزيران.
وسارعت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، إلى الترحيب بـ"انسحاب" عناصر الحرس الوطني من مدينتها التي سبق لها وأن اعتبرتها واقعة تحت "احتلال مسلّح".
وقالت باس في بيان إنّ قرار سحب الحرس الوطني صدر "لأنّ سكّان لوس أنجلوس صمدوا. لقد نظّمنا احتجاجات سلمية، وشاركنا في مسيرات، ورفعنا دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، وكلّ هذا أدّى إلى انسحاب اليوم".
من جانبه، دعا الحاكم نيوسوم الرئيس ترامب إلى "إنهاء هذه المهزلة وإعادة القوات المتبقية" إلى ثكناتها.
أخبار دولية
البنتاغون
الحرس الوطني
لوس أنجلوس
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