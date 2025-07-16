ترامب: الولايات المتحدة ستحارب الصين "بطريقة ودية للغاية"

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتفاق تجاري جديد أبرمته بلاده مع إندونيسيا، معلنا أن الولايات المتحدة ستحارب الصين "بطريقة ودية للغاية".



وأكد ترامب في قمة للطاقة بجامعة كارنيجي ميلون أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات تجارية أخرى، قد يكون أحدها مع الهند.