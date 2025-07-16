رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح المصدر "محفّز للتقدّم العالمي"

وصف الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح المصدر بأنّه "محفّز للتقدّم العالمي"، وذلك غداة إعلان شركته العملاقة في مجال التكنولوجيا استئناف مبيعاتها لنموذج من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين.



وأشار هوانغ في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض تجاري صناعي في بكين، الى أنّ "الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولا في جميع القطاعات، من البحث العلمي والرعاية الصحية إلى الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية".