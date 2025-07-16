هجمات جديدة بالطيران المسيّر على ثلاثة حقول نفطية في شمال العراق

أعلن إقليم كردستان العراق تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على ثلاثة حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت منشآت للطاقة.



وقال جهاز مكافحة الإرهاب: "صباح الأربعاء بين 06,00 (03,00 ت غ) و06,15 (03,15 ت غ)، تم شن هجوم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين على حقل النفط التابع لشركة DNO في بيشخابور في إدارة زاخو المستقلة"، مشيرا إلى حدوث هجوم آخر مماثل على حقل للشركة "في الساعة 07,00 (04,00 ت غ) (...) في تاوكي على حدود إدارة زاخو المستقلة" من دون تسجيل خسائر بشرية.



وفي بيان لاحق، أورد الجهاز: "في الساعة 07,14، تم شن هجوم عبر طائرة مسيرة مفخخة على حقل النفط التابع لشركة هاند أويل الأميركية في باعدرا في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك"، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.