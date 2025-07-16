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البرلمان الإيراني: المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة
أخبار دولية
2025-07-16 | 03:38
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البرلمان الإيراني: المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة
نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن بيان من البرلمان الإيراني قوله إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة.
ولم يذكر التقرير ما هي تلك الشروط.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.
أخبار دولية
إيران
الولايات المتحدة
المفاوضات
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