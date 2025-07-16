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وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيواصل ضرب القوات السورية بالسويداء حتى انسحابها

أخبار دولية
2025-07-16 | 03:56
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وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيواصل ضرب القوات السورية بالسويداء حتى انسحابها
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وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيواصل ضرب القوات السورية بالسويداء حتى انسحابها

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل قصف القوات السورية بالسويداء حتى انسحابها، محذرا من تصعيد مستوى الرد في حال عدم فهم الرسالة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكرت التقارير أن كاتس قال أيضا إن على الحكومة السورية "ترك الدروز وشأنهم" في أعقاب أحدث اشتباكات في المدينة السورية.

أخبار دولية

يسرائيل كاتس

القوات السورية

السويداء

الدروز

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