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الصين تدين تصريحات مايك والتز: تعكس عقلية الحرب الباردة

أخبار دولية
2025-07-16 | 07:27
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الصين تدين تصريحات مايك والتز: تعكس عقلية الحرب الباردة
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الصين تدين تصريحات مايك والتز: تعكس عقلية الحرب الباردة

دانت الصين، التصريحات التي أدلى بها مايك والتز، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، ووصفتها بأنها تعكس "عقلية الحرب الباردة والمنافسة الصفرية".

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من قول والتز، الذي كان ضابطًا سابقًا في القوات الخاصة الأميركية، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه يؤمن بضرورة وجود صوت قوي في واشنطن لمواجهة بكين، معربًا عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على "إعادة الهيبة للأمم المتحدة.

أخبار دولية

تصريحات

والتز:

عقلية

الحرب

الباردة

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