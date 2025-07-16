خامنئي: الحرب الإسرائيلية هدفت إلى إطاحة النظام في إيران

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أن الهجمات الإسرائيلية في خلال حرب الشهر الماضي التي استمرت 12 يوما كان هدفها إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية وإثارة اضطرابات للإطاحة به.



وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن "حسابات وخطة المعتدين تمثّلت في إضعاف النظام عبر استهداف شخصيات معيّنة ومراكز حساسة في إيران".

وأفاد بأن الخطوة هدفت إلى إثارة "الاضطرابات ودفع الناس للنزول إلى الشارع لإطاحة النظام".