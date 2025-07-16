مسؤول كبير في حماس: إسرائيل تريد مواصلة السيطرة العسكرية لأمد طويل في غزة

أكد مسؤول كبير في حركة حماس، أن إسرائيل تريد الاستمرار بـ"السيطرة العسكرية لأمد طويل" في قطاع غزة، مشددا على أنها لم تسلم خرائط انسحاب جديدة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار المتواصلة في الدوحة.



وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس: "الاحتلال لم يسلم حتى الآن أي خرائط جديدة معدلة بشأن الانسحابات العسكرية من القطاع، وما يعلنه الاحتلال عن تسليم خرائط جديدة غير صحيح"، لافتا إلى أن "ما يجري على الأرض يؤكد نوايا الاحتلال ومخططاته لإبقاء واستمرار السيطرة العسكرية لأمد طويل داخل قطاع غزة وبعدم وقف الحرب".