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عشرات الدروز يعبرون الحدود بين إسرائيل وسوريا في كلا الاتجاهين

أخبار دولية
2025-07-16 | 08:33
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عشرات الدروز يعبرون الحدود بين إسرائيل وسوريا في كلا الاتجاهين
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عشرات الدروز يعبرون الحدود بين إسرائيل وسوريا في كلا الاتجاهين

عبر عشرات الدروز الأربعاء الحدود الفاصلة بين إسرائيل وسوريا في كلا الاتجاهين وفق ما أعلن الجيش وأكد مصور وكالة فرانس برس وذلك بعد وقت قصير من إعلان الدولة العبرية تعزيز قواتها هناك. 
     
ورصد مصور فرانس برس عبور عشرات الدروز نحو سوريا، وبالمقابل كان هناك دروز سوريون يحاولون الدخول إلى إسرائيل.  وأكد وجود حالة "من الفوضى" وأن القوات الإسرائيلية استخدمت الغاز المسيل للدموع لوقفهم، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات. 
     
وقال الجيش في بيان إن قواته رصدت "عشرات المشتبه بهم الذين حاولوا التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية حضر".
     
وأكد الجيش أن قواته تعمل على "منع عملية التسلل وتفريق الحشود". كما أشار إلى عبور عدد من "المواطنين الإسرائيليين السياج الحدودي إلى داخل سوريا في منطقة مجدل شمس" وأن قواته تعمل على إعادتهم "بسلام". 

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