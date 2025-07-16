مسؤول: إسرائيل تسعى لحماية الدروز وإبعاد الجيش السوري عن الحدود

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الأربعاء أن إسرائيل لن تسمح للجيش السوري بإقامة وجود عسكري على حدودهما المشتركة وستحمي الدروز في جنوب سوريا من أي هجوم.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن الوضع في سوريا، وأنها مستعدة لأي تطورات بعد شنها غارات جوية عديدة على أهداف سورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





ورأى أن الجيش السوري لا يمنع الهجمات على الدروز ولا يحل المشكلة وإنما هو جزء منها.