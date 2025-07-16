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الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "هدف عسكري" في محيط قصر الرئاسة السوري

أخبار دولية
2025-07-16 | 10:03
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الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب &quot;هدف عسكري&quot; في محيط قصر الرئاسة السوري
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الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "هدف عسكري" في محيط قصر الرئاسة السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء ضرب "هدف عسكري" في محيط قصر الرئاسة السوري في العاصمة دمشق، وذلك بعيد تأكيده استهداف مدخل مجمع رئاسة الأركان العامة. 
     
وقال الجيش في بيان إنه "استهدف مقر القيادة العسكرية التابع للنظام السوري... بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف هدف عسكري في محيط القصر الرئاسي التابع للنظام السوري في دمشق،" بدون تقديم مزيد من التفاصيل. 

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