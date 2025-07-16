وزارة الصحة السورية: مقتل شخص وإصابة 18 في سلسلة غارات إسرائيلية على دمشق

أفادت وزارة الصحة السورية fمقتل شخص وإصابة 18 بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مقر رئاسة الأركان في دمشق، على خلفية أعمال العنف في محافظة السويداء.وقالت وزارة الصحة: "استشهاد مدني وإصابة 18 آخرين في حصيلة جديدة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق".