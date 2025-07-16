الزعيم الديني للدروز في سوريا: التوصل إلى هدنة جديدة مع الحكومة السورية في السويداء

أعلن الزعيم الديني للدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع في شريط فيديو بثته وسائل إعلام رسمية أن دروز سوريا توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة السورية في السويداء يدخل حيز التنفيذ على الفور.



وكان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في وقت سابق ليلة أمس الثلاثاء انهار بعد ساعات قليلة فقط.



وقال شاهد من رويترز إن القوات الحكومية في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لا تزال تطلق النار بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.