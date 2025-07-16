متظاهر يرتدي شعار "إسرائيل خارج سباق فرنسا" يقتحم السباق

اقتحم متظاهر يرتدي قميصا كتب عليه "إسرائيل خارج سباق فرنسا للدراجات" المرحلة 11 من السباق قرب النهاية قبل أن يتمكن ضابط أمن من السيطرة عليه اليوم الأربعاء.



ودخل المتظاهر مسار السباق قبل نحو 50 مترا من خط نهاية المرحلة التي فاز بها النرويجي يوناس أبراهامسن.



ويمثل إسرائيل في السباق فريق إسرائيل-بيريمر تيك إسرائيل، ولكن لا ينافس فيه متسابقون إسرائيليون.