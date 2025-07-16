الجيش الأميركي: قوات يمنية تصادر شحنة أسلحة إيرانية "ضخمة" متجهة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن قوات يمنية صادرت شحنة أسلحة إيرانية "ضخمة" كانت متجهة إلى الحوثيين.



وأضافت في منشور على منصة إكس أن القوات اليمنية صادرت أكثر من 750 طنا من الذخائر والعتاد تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن وطائرات ورؤوسا حربية وأجهزة بحث، بالإضافة إلى مئات المحركات لطائرات مسيرة ومعدات دفاع جوي وأنظمة رادار ومعدات اتصالات".