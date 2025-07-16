روبيو: أميركا تتوقع خفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل قريبا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الوضع في سوريا "معقد" مضيفا أن هناك "سوء فهم" على ما يبدو، وعبر عن اعتقاده بأن تقدما نحو خفض التصعيد سيُحرز خلال الساعات القليلة المقبلة.