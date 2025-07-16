الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن بعد إطلاق صفارات الإنذار في عدد من مناطق البلاد.وقال الجيش في بيان: "إثر إطلاق صفارات الإنذار قبل وقت قصير في العديد من مناطق اسرائيل، تم اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن".