إسرائيل تقول إنها تنفذ عملياتها في سوريا في إطار ضبط النفس

أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها تعمل بحس من المسؤولية وفي إطار ضبط النفس في سوريا، بعد أن قصف جيشها أهدافًا حكومية في دمشق وأنحاء أخرى من البلاد.وخلال جولة تفقدية له في هضبة الجولان المحتلة، قال رئيس الأركان إيال زامير: "يعمل القادة والجنود بحس من المسؤولية وضبط النفس".