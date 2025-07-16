روبيو يعلن التوافق على "خطوات محددة" لإنهاء أعمال العنف في سوريا

أعلن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو أن جميع الاطراف وافقوا على اتخاذ خطوات لإنهاء أعمال العنف في سوريا ليل الاربعاء، وذلك بعدما شنت اسرائيل غارات جوية طاولت العاصمة السورية إثر مواجهات عنيفة في جنوب البلاد.وكتب روبيو على منصة اكس: "توافقنا على خطوات محددة من شأنها أن تضع حدًا الليلة للوضع المضطرب والمرعب"، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن "يفي جميع الاطراف بالتزاماتهم".وكان روبيو أبدى في وقت سابق الأربعاء أمله في "تهدئة" الوضع في سوريا، متحدثًا عن "سوء فهم" يقف وراء الوضع الحالي في أعقاب الضربات الإسرائيلية على دمشق وجنوب البلاد.وقال روبيو في المكتب البيضوي إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي عهد البحرين: "لقد تواصلنا معهم طوال الصباح والليل، مع كلا الجانبين، ونعتقد أننا نتجه الى تهدئة حقيقية".وأضاف: "نأمل أن نشهد تقدما فعليا في الساعات المقبلة".ووصف وزير الخارجية الأميركي الوضع بأنه "معقد"، مشيرًا إلى "الخصومات التاريخية المزمنة بين مختلف الجماعات في جنوب غرب سوريا، البدو والطائفة الدرزية، وهذا أدى إلى وضع مؤسف وسوء فهم، على ما يبدو، بين الجانبين الإسرائيلي والسوري".