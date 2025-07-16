ويتكوف: مفاوضات غزة تسير بشكل جيد

أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط اليوم الأربعاء أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تسير على نحو جيد.