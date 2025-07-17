ضربة روسية على بلدة أوكرانية قريبة من خط المواجهة

قُتل شخصان وجُرح أكثر من 20، بضربة جوية روسية على ساحة بلدة دوبروبيليا القريبة من خط المواجهة، فيما تخشى السلطات وجود عالقين تحت الأنقاض.

ونفّذت روسيا هجمات بمئات المسيّرات على أوكرانيا، كما قصفتها بالمدفعية وبصاروخ بالستيّ بين ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، في تحد لدعوات دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت السلطات الإقليمية في دوبروبيليا إنّ روسيا أسقطت قنبلة زنتها 500 كلغ (1100 رطل) على البلدة التي تبعد 20 كيلومترًا من خط المواجهة.

وقال عضو الإدارة الإقليمية لدونيتسك فاديم فيلاشكين: "معلومات محدثة عن قصف دوبروبيليا... قُتل شخصان وجُرح 22 آخرون".

ووصف الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي هذا الهجوم بالمروّع.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية إلى الأمة إنّ "ضرباتهم ليس لها معنى عسكري، بل تهدف فقط إلى التسبب بأكبر عدد ممكن من الضحايا".