نحو 50 قتيلًا وجريحًا في حريق في مركز تجاريّ في الكوت شرق العراق

نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن محافظ منطقة واسط محمد جميل المياحي قوله إنّ 50 شخصًا إما قُتلوا أو أصيبوا في حريق هائل، في مركز تجاريّ في مدينة الكوت، شرق العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعيّ النيران تلتهم مبنى مكونًا من خمسة طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن محافظ واسط قال وفقا لما نقلته الوكالة: "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيُعلن النتائج الأولية خلال الساعات الـ٤٨ المقبلة، للرأي العام بكل شفافية".

وأضاف: "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث".

وأعلن المحافظ حدادًا لمدة ثلاثة أيام.